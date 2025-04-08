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Моуринью - о том, что схватил за нос тренера Галатасарая: Уверен, в Голливуде видели
"Особенный" не промолчал
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью прокомментировал
"Одно фото стоит тысячи слов. Если бы я рассказал, что произошло, это была бы моя версия, но у тренера "Галатасарая" есть своя.
Слова мало что значат, а фотографии говорят сами за себя. Я уверен, что Голливуд видел, что произошло", – сказал португалец.
Напомним, по итогам встречи
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