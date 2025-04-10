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Легенда Баварии может продолжить карьеру в Турции

Турция

Моуринью заинтересован

Легенда Баварии может продолжить карьеру в Турции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

До завершения сезона в турецкой Суперлиге осталось 8 туров, а клубы уже активно работают над усилением составов на следующий сезон. Как передают местные СМИ, "Фенербахче" заинтересован в подписании Томаса Мюллера, контракт которого с мюнхенской "Баварией" истекает летом.

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Главный тренер команды Жозе Моуринью сообщил руководству о желании подписать атакующего полузащитника, который мог бы закрыть несколько позиций в передней линии. Причиной стала вероятная отставка Душана Тадича, а также потребность в лидере. В "Фенербахче" считают, что Мюллер идеально вписывается в эту роль.

Ожидается, что стамбульский клуб предложит 35-летнему немцу контракт по схеме 1+1. Однако пока Мюллер полностью сосредоточен на успехах "Баварии" и примет решение относительно своего будущего только после завершения сезона.

Добавим, что в этом сезоне Мюллер провел 37 матчей за "Баварию" во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 5 результативных передач.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Фенербахче (Стамбул) Жозе Моуринью
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Источник:
SPORX
Опубликовал: Алексей Полищук
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