Легенда Баварии может продолжить карьеру в Турции

До завершения сезона в турецкой Суперлиге осталось 8 туров, а клубы уже активно работают над усилением составов на следующий сезон. Как передают местные СМИ, "Фенербахче" заинтересован в подписании Томаса Мюллера, контракт которого с мюнхенской "Баварией" истекает летом.

Читайте также В Баварии объяснили, почему решили не продлевать контракт с Мюллером

Главный тренер команды Жозе Моуринью сообщил руководству о желании подписать атакующего полузащитника, который мог бы закрыть несколько позиций в передней линии. Причиной стала вероятная отставка Душана Тадича, а также потребность в лидере. В "Фенербахче" считают, что Мюллер идеально вписывается в эту роль.

Ожидается, что стамбульский клуб предложит 35-летнему немцу контракт по схеме 1+1. Однако пока Мюллер полностью сосредоточен на успехах "Баварии" и примет решение относительно своего будущего только после завершения сезона.

Добавим, что в этом сезоне Мюллер провел 37 матчей за "Баварию" во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 5 результативных передач.