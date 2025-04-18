  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Президент Бешикташа рассказал, почему сорвался трансфер нападающего Барселоны
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Бешикташа рассказал, почему сорвался трансфер нападающего Барселоны

Турция

Были близки к сделке

Президент Бешикташа рассказал, почему сорвался трансфер нападающего Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" не провела никаких трансферов во время зимнего окна 2025 года, но ситуация могла сложиться иначе. Каталонцы хотели арендовать Маркуса Рашфорда, однако сделка с "Манчестер Юнайтед" оказалась невозможной из-за того, что Ансу Фати так и не покинул клуб. Тогда сообщалось, что сам испанец не хотел уходить, но эти слухи опровергли в Турции.

Читайте такжеНападающий Барселоны очень разочарован своим положением в клубе

Как передает издание Diario AS, президент "Бешикташа" Сердал Адали заявил, что их клуб был очень близок к подписанию Фати зимой. Договоренность с "Барселоной" уже была достигнута, и сам игрок хотел переехать в Стамбул. Однако вылет "Бешикташа" из Лиги Европы перечеркнул трансфер.

"Ансу Фати был в нашем шорт-листе, как и Патрик Берг и Самуэль Даль. После матча с "Твенте" в Лиге Европы я намеревался привезти Фати в Стамбул. Мы уже договорились с "Барселоной". Но после вылета нам сообщили, что он не приедет. Игрок был очень взволнован, но наш вылет из Европы испортил подписание", – сказал Адали.

Добавим, что в этом сезоне Фати провел на поле всего лишь 191 минуту во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
В Трабзонспоре приняли решение по украинскому футболисту
yellow-arrow
Тяжба продолжается. Шахтер готовится к разбирательству дела против Тете и Галатасарая в Лозанне
yellow-arrow
В списке - хавбек Шахтера. Трабзонспор положил глаз на нескольких украинцев
Бешикташ (Стамбул) Барселона Ансу Фати
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости