Президент Бешикташа рассказал, почему сорвался трансфер нападающего Барселоны

"Барселона" не провела никаких трансферов во время зимнего окна 2025 года, но ситуация могла сложиться иначе. Каталонцы хотели арендовать Маркуса Рашфорда, однако сделка с "Манчестер Юнайтед" оказалась невозможной из-за того, что Ансу Фати так и не покинул клуб. Тогда сообщалось, что сам испанец не хотел уходить, но эти слухи опровергли в Турции.

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Как передает издание Diario AS, президент "Бешикташа" Сердал Адали заявил, что их клуб был очень близок к подписанию Фати зимой. Договоренность с "Барселоной" уже была достигнута, и сам игрок хотел переехать в Стамбул. Однако вылет "Бешикташа" из Лиги Европы перечеркнул трансфер.

"Ансу Фати был в нашем шорт-листе, как и Патрик Берг и Самуэль Даль. После матча с "Твенте" в Лиге Европы я намеревался привезти Фати в Стамбул. Мы уже договорились с "Барселоной". Но после вылета нам сообщили, что он не приедет. Игрок был очень взволнован, но наш вылет из Европы испортил подписание", – сказал Адали.

Добавим, что в этом сезоне Фати провел на поле всего лишь 191 минуту во всех турнирах.