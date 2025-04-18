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Президент Бешикташа рассказал, почему сорвался трансфер нападающего Барселоны
Были близки к сделке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" не провела никаких трансферов во время зимнего окна 2025 года, но ситуация могла сложиться иначе. Каталонцы хотели арендовать Маркуса Рашфорда, однако сделка с "Манчестер Юнайтед" оказалась невозможной из-за того, что Ансу Фати так и не покинул клуб. Тогда сообщалось, что сам испанец не хотел уходить, но эти слухи опровергли в Турции.
Как передает издание Diario AS, президент "Бешикташа" Сердал Адали заявил, что их клуб был очень близок к подписанию Фати зимой. Договоренность с "Барселоной" уже была достигнута, и сам игрок хотел переехать в Стамбул. Однако вылет "Бешикташа" из Лиги Европы перечеркнул трансфер.
"Ансу Фати был в нашем шорт-листе, как и Патрик Берг и Самуэль Даль. После матча с "Твенте" в Лиге Европы я намеревался привезти Фати в Стамбул. Мы уже договорились с "Барселоной". Но после вылета нам сообщили, что он не приедет. Игрок был очень взволнован, но наш вылет из Европы испортил подписание", – сказал Адали.
Добавим, что в этом сезоне Фати провел на поле всего лишь 191 минуту во всех турнирах.
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