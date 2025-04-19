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Сыграют ли украинцы против Адана Демирспора? Трабзонспор опубликовал состав команды

Турция

Находятся в запасе

Сыграют ли украинцы против Адана Демирспора? Трабзонспор опубликовал состав команды

Фото: Трабзонспор

Новина українською

Сегодня в 16:00 начнется игра "Адана Демирспор" – "Трабзонспор".

В составе "Трабзонспора" играют два украинца — Александр Зубков и Даниил Сикан. Главный тренер турецкой команды добавил нападающего и полузащитника в заявку на игру 32-го тура, однако они попали на скамейку запасных.

Добавим, что Зубков успел сыграть в 11 матчах и отметиться 4 голами и 1 голевой передачей, тем временем Сикан сыграл такое же количество матчей, но имеет одну результативную передачу.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Даниил Сикан
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Источник:
Trabzonspor
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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