Сыграют ли украинцы против Адана Демирспора? Трабзонспор опубликовал состав команды

Сегодня в 16:00 начнется игра "Адана Демирспор" – "Трабзонспор".

В составе "Трабзонспора" играют два украинца — Александр Зубков и Даниил Сикан. Главный тренер турецкой команды добавил нападающего и полузащитника в заявку на игру 32-го тура, однако они попали на скамейку запасных.

Добавим, что Зубков успел сыграть в 11 матчах и отметиться 4 голами и 1 голевой передачей, тем временем Сикан сыграл такое же количество матчей, но имеет одну результативную передачу.