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Эюпспор Тараса Степаненка едет в гости к середняку чемпионата Турции. Попал ли украинец в стартовый состав?

Турция

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени

Эюпспор Тараса Степаненка едет в гости к середняку чемпионата Турции. Попал ли украинец в стартовый состав?

Фото: x.com/eyupsporkulubu

Новина українською

"Эюпспор" Тараса Степаненка едет в гости к середняку чемпионата Турции "Ризеспору".

Украинец попал в заявку, но остался на скамейке запасных.

Степаненко сыграл за турецкий клуб пять матчей и результативными действиями не отмечался.

В прошлом матче украинец сыграл на поле 32 минуты, после восстановления от травмы.

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До матча "Эюпспор" занимает четвёртое место в турнирной таблице с 50-ю баллами и игрой в запасе. "Ризеспор" - 15-й с 34-мя баллами и двумя матчами в запасе.

Поединок начнётся в 16:00 по киевскому времени.

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Тарас Степаненко Эюпспор (Турция)
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Источник:
Eyupspor
Опубликовал: Владислав Прийменко
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