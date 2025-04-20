Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эюпспор Тараса Степаненка едет в гости к середняку чемпионата Турции. Попал ли украинец в стартовый состав?
Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени
Фото: x.com/eyupsporkulubu
"Эюпспор" Тараса Степаненка едет в гости к середняку чемпионата Турции "Ризеспору".
Украинец попал в заявку, но остался на скамейке запасных.
Çaykur Rizespor karşısındaki ilk 11'imiz! ⏩#ÇRSvEYP pic.twitter.com/0INoJgB8nu— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) April 20, 2025
Степаненко сыграл за турецкий клуб пять матчей и результативными действиями не отмечался.
В прошлом матче украинец сыграл на поле 32 минуты, после восстановления от травмы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
До матча "Эюпспор" занимает четвёртое место в турнирной таблице с 50-ю баллами и игрой в запасе. "Ризеспор" - 15-й с 34-мя баллами и двумя матчами в запасе.
Поединок начнётся в 16:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Голкипер Черноморца рассказал, что сменил Кучер в клубе
- Гвоздик в третьем раунде нокаутировал Холлоуэя. Видео
- За первые шесть часов "перемирия" Россия провела 19 штурмовых действий – Зеленский
- Готов покорять Европу. Почему Александру Зубкову пора уезжать из Турции
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО