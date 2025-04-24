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Зубков голом помог Трабзонспору выйти в финал Кубка Турции. Известны оценки трех украинцев за матч
Результат поединка
Фото: Trabzonspor
24 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Турции "Трабзонспор" – "Гезтепе", где в составе хозяев поля сыграли украинцы Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.
В первом тайме мяч в воротах "Гезтепе" оказался на 17-й минуте, но из-за офсайда гол был отменен.
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После перерыва "Трабзонспор" мог вести в счете, однако Банза не забил с одиннадцатиметровой отметки, а уже на 78-й минуте хозяева выходят вперед – Туфан забивает фантастический гол пяткой. Позже Зубков получил пас в штрафной и вложил мяч в нижний правый угол ворот.
Финальный свисток, счёт 2:0.
После завершения игры статистический портал Sofascore оценил игру Сикана, отдавшего 90% точных передач, на 7.6, Зубков за три ключевых паса и забитый гол получил 8.4, а Батагову за 59 касаний мяча поставил 7.0.
Добавим, что в финале Кубка Турции "Трабзонспор" сыграет против "Галатасарая".
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