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Гол Зубкова в кубке. Трабзонспор - Гёзтепе 2:0. Видеообзор матча

Турция
Обновлено

Выдающийся поединок для украинских представителей турецкого клуба

Гол Зубкова в кубке. Трабзонспор - Гёзтепе 2:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Трабзонспор" обыграл "Гёзтепе" в полуфинале кубка Турции.

Один из двух голов "сине-бордовых" забил украинский вингер Александр Зубков.

Среди других украинцев всю игру на поле провел Арсений Батагов, и на 90+7 минуте был заменен Данил Сикан.

В финале кубка "Трабзонспор" сыграет с "Галатасараем".

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Кубок Турции. 1/2 финала.

"Трабзонспор" – "Гёзтепе" 2:0

Гол: Туфан, 78, Зубков, 89

Нереализованный пенальти: Банза, 55 (пен)

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Трабзонспор (Трабзон) Кубок Турции Александр Зубков Гезтепе Арсений Батагов Даниил Сикан
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