Турция
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Гол Зубкова в кубке. Трабзонспор - Гёзтепе 2:0. Видеообзор матча
Выдающийся поединок для украинских представителей турецкого клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
"Трабзонспор" обыграл "Гёзтепе" в полуфинале кубка Турции.
Один из двух голов "сине-бордовых" забил украинский вингер Александр Зубков.
Среди других украинцев всю игру на поле провел Арсений Батагов, и на 90+7 минуте был заменен Данил Сикан.
В финале кубка "Трабзонспор" сыграет с "Галатасараем".
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Кубок Турции. 1/2 финала.
"Трабзонспор" – "Гёзтепе" 2:0
Гол: Туфан, 78, Зубков, 89
Нереализованный пенальти: Банза, 55 (пен)
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