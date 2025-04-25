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Один из ведущих клубов Турции интересуется форвардом Динамо и сборной Украины
"Черные орлы" готовы раскошелиться
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бешикташ" начал рассматривать возможность подписания нападающего киевского "Динамо" Владислава Ваната.
Как сообщает Fotospor, турецкий клуб находится в поисках качественного форварда на следующий сезон, и в связи с этим готов выложить за 23-летнего украинца более 10 миллионов евро.
По информации источника, в руководстве "Бешикташа" считают, что стоимость Ваната в ближайшие годы может возрасти в 2-3 раза, а сам футболист хочет покинуть "Динамо", несмотря на имеющийся контракт с "бело-синими" до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне Ванат записал на свой счет 19 голов и 8 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.
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