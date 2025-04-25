Турецкий топ-клуб готовит предложение о продлении контракта с ветераном команды.

Как сообщил журналист Экрем Конур, руководство "Галатасарая" решило предложить Фернандо Муслери новый однолетний контракт, поскольку его действующее соглашение с клубом истекает в конце сезона.

Ранее появлялась информация о том, что "желто-красные" хотят подписать вратаря "Ливерпуля" на замену 38-летнему уругвайскому голкиперу. Также "Галатасарай" активно связывали с именем Иньяки Пеньи из "Барселоны".

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В этом сезоне Фернандо Муслера провел 10 "сухих" матчей в 38 поединках за "Галатасарай" во всех турнирах.