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Турецкий топ-клуб готовит предложение о продлении контракта с ветераном команды
Футболист может остаться
Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий топ-клуб готовит предложение о продлении контракта с ветераном команды.
Как сообщил журналист Экрем Конур, руководство "Галатасарая" решило предложить Фернандо Муслери новый однолетний контракт, поскольку его действующее соглашение с клубом истекает в конце сезона.
Ранее появлялась информация о том, что "желто-красные" хотят подписать вратаря "Ливерпуля" на замену 38-летнему уругвайскому голкиперу. Также "Галатасарай" активно связывали с именем Иньяки Пеньи из "Барселоны".
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В этом сезоне Фернандо Муслера провел 10 "сухих" матчей в 38 поединках за "Галатасарай" во всех турнирах.
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