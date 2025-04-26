Антальяспор объявил стартовый состав на матч чемпионата Турции. Попал ли Петрусенко в стартовый состав?

"Антальяспор" объявил стартовый состав на матч чемпионата Турции против "Сивасспора".

Украинский полузащитник остался на скамейке запасных.

Украинский игрок выходил 12 раз в стартовом составе за турецкий клуб.

В этом сезоне Александр Петрусенко сыграл 25 матчей за "Антальяспор" во всех турнирах. Результативными действиями футболист не отмечался.

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Перед поединком "Антальяспор" занимает 12-е место с 40-ка баллами, "Сивасспор" на 17-м месте с 31-м очком.

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.