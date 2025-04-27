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Трабзонспор принимает одного из аутсайдеров чемпионата Турции. Кто из украинцев вышел в старте?
Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени
Фото - Trabzonspor
"Трабзонспор" в чемпионате Турции принимает "Аланьяспор".
Нападающие Даниил Сикан и Александр Зубков и защитник Арсений Батагов – в стартовом составе.
???? Corendon Alanyaspor maçı ilk 11’imiz#TSvALY@WhiteBit | #YouSetTheLevel pic.twitter.com/eXDtci2cGU— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 27, 2025
- Даниил Сикан сыграл за турецкий клуб в 8 матчах национального чемпионата. Результативными действиями не отметился.
- Александр Зубков провёл 9 матчей в Чемпионате Турции. На его счету 4 гола и одна голевая передача.
- Арсений Батагов сыграл в 15-ти матчах внутреннего чемпионата, в которых забил гол и отдал голевую передачу.
До матча "Трабзонспор" занимает 7-е место с 42-мя баллами, "Аланьяспор" - 16-я с 34-мя баллами.
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Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.
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Источник:Trabzonspor
Опубликовал: Владислав Прийменко
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