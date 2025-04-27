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Трабзонспор принимает одного из аутсайдеров чемпионата Турции. Кто из украинцев вышел в старте?

Турция

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени

Трабзонспор принимает одного из аутсайдеров чемпионата Турции. Кто из украинцев вышел в старте?

Фото - Trabzonspor

Новина українською

"Трабзонспор" в чемпионате Турции принимает "Аланьяспор".

Нападающие Даниил Сикан и Александр Зубков и защитник Арсений Батагов – в стартовом составе.

  • Даниил Сикан сыграл за турецкий клуб в 8 матчах национального чемпионата. Результативными действиями не отметился.
  • Александр Зубков провёл 9 матчей в Чемпионате Турции. На его счету 4 гола и одна голевая передача.
  • Арсений Батагов сыграл в 15-ти матчах внутреннего чемпионата, в которых забил гол и отдал голевую передачу.

До матча "Трабзонспор" занимает 7-е место с 42-мя баллами, "Аланьяспор" - 16-я с 34-мя баллами.

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Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан Аланьяспор
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Источник:
Trabzonspor
Опубликовал: Владислав Прийменко
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