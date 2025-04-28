Дубль Мораты и гол Осимхена. Эюпспор - Галатасарай 1:5. Видеообзор матча

"Галатасарай" одержал разгромную победу над "Эюпспором" в 33-м туре чемпионата Турции.

Забитыми мячами в составе "львов" отличились Роланд Шаллаи, Лукас Торрейра, Виктор Осимхен и Альваро Мората, оформивший дубль в концовке встречи.

За пять туров до конца турнира "Галатасарай" опережает "Фенербахче" на пять очков в таблице.

Суперлига Турции. 33 тур

"Эюпспор" - "Галатасарай" 1:5

Голы: Кларо, 79 – Шаллаи, 29, Торрейра, 56, Осимхен, 71, Мората, 87, 89