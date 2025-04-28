Турция
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Дубль Мораты и гол Осимхена. Эюпспор - Галатасарай 1:5. Видеообзор матча
Явный победитель в стамбульском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" одержал разгромную победу над "Эюпспором" в 33-м туре чемпионата Турции.
Забитыми мячами в составе "львов" отличились Роланд Шаллаи, Лукас Торрейра, Виктор Осимхен и Альваро Мората, оформивший дубль в концовке встречи.
За пять туров до конца турнира "Галатасарай" опережает "Фенербахче" на пять очков в таблице.
Суперлига Турции. 33 тур
"Эюпспор" - "Галатасарай" 1:5
Голы: Кларо, 79 – Шаллаи, 29, Торрейра, 56, Осимхен, 71, Мората, 87, 89
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