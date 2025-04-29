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Жозе Моуринью хочет видеть в Фенербахче нападающего Ливерпуля
Нацелился на вингера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По сообщениям турецкого A Spor, Жозе Моуринью попросил руководство "Фенербахче" приобрести этим летом вингера "Ливерпуля" и сборной Италии Федерико Кьезу. Португалец хочет усилить фланги команды и иметь больше тактической гибкости.
27-летний футболист, который в августе 2024 года перешел в "Ливерпуль" из "Ювентуса", почти не играл за английский клуб. В его активе - лишь 12 официальных матчей. Несмотря на серьезные проблемы с травмами, талант Кьезы остается несомненным – Моуринью надеется вернуть его на топ-уровень в Турции.
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В свое время "Ливерпуль" заплатил за него 12 миллионов евро плюс бонусы, поэтому, по данным A Spor, англичане ожидают выручить за итальянца около 10 миллионов.
Добавим, что в этом сезоне на счету Кьезы 2 гола и 2 ассиста за "Ливерпуль" во всех турнирах.
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