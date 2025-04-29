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Жозе Моуринью хочет видеть в Фенербахче нападающего Ливерпуля

Турция

Нацелился на вингера

Жозе Моуринью хочет видеть в Фенербахче нападающего Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По сообщениям турецкого A Spor, Жозе Моуринью попросил руководство "Фенербахче" приобрести этим летом вингера "Ливерпуля" и сборной Италии Федерико Кьезу. Португалец хочет усилить фланги команды и иметь больше тактической гибкости.

27-летний футболист, который в августе 2024 года перешел в "Ливерпуль" из "Ювентуса", почти не играл за английский клуб. В его активе - лишь 12 официальных матчей. Несмотря на серьезные проблемы с травмами, талант Кьезы остается несомненным – Моуринью надеется вернуть его на топ-уровень в Турции.

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В свое время "Ливерпуль" заплатил за него 12 миллионов евро плюс бонусы, поэтому, по данным A Spor, англичане ожидают выручить за итальянца около 10 миллионов.

Добавим, что в этом сезоне на счету Кьезы 2 гола и 2 ассиста за "Ливерпуль" во всех турнирах.

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Фенербахче (Стамбул) Ливерпуль Федерико Кьеза Жозе Моуринью
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Источник:
A Spor
Опубликовал: Алексей Полищук
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