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Галатасарай имеет цель подписать игрока немецкого клуба

Турция

Хотят вернуть на историческую родину

Галатасарай имеет цель подписать игрока немецкого клуба

Фото - Максим Кучер, UA-Футбол

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Стало известно, что клуб турецкой Суперлиги недавно установил тесные контакты с Эреном Динкчи — немецким футболистом турецкого происхождения.

"Львы" претендуют на 23-летнего правого вингера Эрена Динкчи из "Фрайбурга". "Галатасарай" связался с агентом игрока и узнал условия возможного контракта. Этот шаг является ответом на возможный уход нынешних игроков, таких как Барыш Йылмаз и Юнус Акгюн.

Представителей футболиста пригласили в Стамбул для дальнейших переговоров.

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Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро. Футболист ростом 1,88 см. также может играть на позиции нападающего.

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Бундеслига Галатасарай (Стамбул) Фрайбург Турецкая Суперлига
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Источник:
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Опубликовал: Денис Снигур
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