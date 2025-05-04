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Галатасарай имеет цель подписать игрока немецкого клуба
Хотят вернуть на историческую родину
Фото - Максим Кучер, UA-Футбол
Стало известно, что клуб турецкой Суперлиги недавно установил тесные контакты с Эреном Динкчи — немецким футболистом турецкого происхождения.
"Львы" претендуют на 23-летнего правого вингера Эрена Динкчи из "Фрайбурга". "Галатасарай" связался с агентом игрока и узнал условия возможного контракта. Этот шаг является ответом на возможный уход нынешних игроков, таких как Барыш Йылмаз и Юнус Акгюн.
Представителей футболиста пригласили в Стамбул для дальнейших переговоров.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро. Футболист ростом 1,88 см. также может играть на позиции нападающего.
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