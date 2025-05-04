Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фенербахче установил ценник на своего нападающего
В Турции он задержится ненадолго
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" определил трансферную цену, по которой согласился бы продать Юссефа Эн-Несири.
"Фенербахче" включил Юссефа Эн-Несири в список на продажу. Ранее он был приобретен за 19 миллионов 500 тысяч евро после почти двухмесячной борьбы в начале сезона.
Руководство "канарок" установило цену за марокканского нападающего в 30 миллионов евро.
Во время зимнего перерыва поступали предложения с Аравийского полуострова, но руководство клуба отклонило их.
В "желто-темно-синей" команде считают, что подобные предложения будут поступать и в конце сезона.
В этом сезоне марокканец провел 47 игр во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 7 результативных передач.
Популярное сейчас
- Свитолина и Монфис наслаждаются ролью родителей и отдыхают с дочерью. Фото
- Динамо разгромило Ингулец, Шахтер выпал из борьбы за чемпионство, Барса удержала темп. Главные новости за 3-е мая
- Без Ронни О'Салливана. Стало известно, кто вышел в финал чемпионата мира по снукеру
- В этом сезоне не впечатляет. Реал рассматривает вариант продажи Лунина
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет