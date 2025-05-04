Фенербахче установил ценник на своего нападающего

"Фенербахче" определил трансферную цену, по которой согласился бы продать Юссефа Эн-Несири.

"Фенербахче" включил Юссефа Эн-Несири в список на продажу. Ранее он был приобретен за 19 миллионов 500 тысяч евро после почти двухмесячной борьбы в начале сезона.

Руководство "канарок" установило цену за марокканского нападающего в 30 миллионов евро.

Во время зимнего перерыва поступали предложения с Аравийского полуострова, но руководство клуба отклонило их.

В "желто-темно-синей" команде считают, что подобные предложения будут поступать и в конце сезона.

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В этом сезоне марокканец провел 47 игр во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 7 результативных передач.