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Фенербахче установил ценник на своего нападающего

Турция

В Турции он задержится ненадолго

Фенербахче установил ценник на своего нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фенербахче" определил трансферную цену, по которой согласился бы продать Юссефа Эн-Несири.

"Фенербахче" включил Юссефа Эн-Несири в список на продажу. Ранее он был приобретен за 19 миллионов 500 тысяч евро после почти двухмесячной борьбы в начале сезона.

Руководство "канарок" установило цену за марокканского нападающего в 30 миллионов евро.
Во время зимнего перерыва поступали предложения с Аравийского полуострова, но руководство клуба отклонило их.

В "желто-темно-синей" команде считают, что подобные предложения будут поступать и в конце сезона.

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В этом сезоне марокканец провел 47 игр во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 7 результативных передач.

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Фенербахче (Стамбул) Турецкая Суперлига Юссеф Эн-Несири
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Источник:
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Опубликовал: Денис Снигур
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