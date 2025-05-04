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Эюпспор Степаненка проводит матч чемпионата. Известно, выйдет ли украинец в старте

Турция
Обновлено

Матч против одного из лидеров чемпионата

Эюпспор Степаненка проводит матч чемпионата. Известно, выйдет ли украинец в старте

Фото: x.com/eyupsporkulubu

Новина українською

"Эюпспор" проводит выездной матч с "Самсунспором" в рамках 34 тура турецкой Суперлиги.

Тарас Степаненко попал в заявку, но оказался на скамье для запасных.

Тарас Степаненко после перехода в турецкий клуб сыграл четыре матча в местной Суперлиге. Пока украинец не может назвать себя игроком основного состава.

"Эюпспор" занимает шестое место в турнирной таблице, а "Самсунспор" идет третьим в чемпионате

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Тарас Степаненко Турецкая Суперлига Эюпспор (Турция)
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Источник:
Eyupspor
Опубликовал: Денис Снигур
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