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Эюпспор Степаненка проводит матч чемпионата. Известно, выйдет ли украинец в старте
Матч против одного из лидеров чемпионата
Фото: x.com/eyupsporkulubu
"Эюпспор" проводит выездной матч с "Самсунспором" в рамках 34 тура турецкой Суперлиги.
Тарас Степаненко попал в заявку, но оказался на скамье для запасных.
Reeder Samsunspor karşısındaki ilk 11'imiz! ⏩#SAMvEYP pic.twitter.com/wJTgKWrpMl— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) May 4, 2025
Тарас Степаненко после перехода в турецкий клуб сыграл четыре матча в местной Суперлиге. Пока украинец не может назвать себя игроком основного состава.
"Эюпспор" занимает шестое место в турнирной таблице, а "Самсунспор" идет третьим в чемпионате
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Источник:Eyupspor
Опубликовал: Денис Снигур
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