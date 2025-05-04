Эюпспор Степаненка проводит матч чемпионата. Известно, выйдет ли украинец в старте

"Эюпспор" проводит выездной матч с "Самсунспором" в рамках 34 тура турецкой Суперлиги.

Тарас Степаненко попал в заявку, но оказался на скамье для запасных.

Тарас Степаненко после перехода в турецкий клуб сыграл четыре матча в местной Суперлиге. Пока украинец не может назвать себя игроком основного состава.

"Эюпспор" занимает шестое место в турнирной таблице, а "Самсунспор" идет третьим в чемпионате