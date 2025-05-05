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Сикан, Зубков и Батагов узнали свои оценки за игру против ФК Касымпаша

Турция
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Известны оценки за матч

Сикан, Зубков и Батагов узнали свои оценки за игру против ФК Касымпаша

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

5 мая состоялся матч 34-го тура чемпионата Турции "Касымпаша" - "Трабзонспор", где в составе гостей поля сыграли украинцы Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов (1:1).

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После завершения игры статистический портал Sofascore оценил игру украинских футболистов:

Сикан, который отдал 81% точных передач и забил 1 гол, получил 7.4, Зубков за четыре удачных обводки - 6.5, а Батагову за один автогол поставил 6.9.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Касымпаша Арсений Батагов Даниил Сикан
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