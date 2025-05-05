Турция
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Сикан, Зубков и Батагов узнали свои оценки за игру против ФК Касымпаша
Известны оценки за матч
Getty Images/Global Images Ukraine
5 мая состоялся матч 34-го тура чемпионата Турции "Касымпаша" - "Трабзонспор", где в составе гостей поля сыграли украинцы Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов (1:1).
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После завершения игры статистический портал Sofascore оценил игру украинских футболистов:
Сикан, который отдал 81% точных передач и забил 1 гол, получил 7.4, Зубков за четыре удачных обводки - 6.5, а Батагову за один автогол поставил 6.9.
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