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Несколько европейских клубов следят за игроком Бешикташа
"Охота" на португальца открыта
Фото: bjk.com.tr
Жедсон Фернандеш, вероятно, станет одним из самых обсуждаемых имен на трансферном рынке в конце сезона.
Португалец попал в поле зрения клубов Бундеслиги, а также нескольких неназванных команд из других европейских чемпионатов благодаря своим убедительным выступлениям в турецкой Суперлиге. "Черно-белые" установили ценник в 30 миллионов евро. По информации Fotomaç, ни одно предложение ниже этой суммы рассматриваться не будет.
Не только трансферная стоимость, но уровень заработной платы Жедсона Фернандеша будут играть решающую роль в процессе перехода. Полузащитник, зарабатывающий 2,5 миллиона евро в год в "Бешикташе", решительно настроен отклонить любые предложения с более низкой зарплатой.
Контракт с турецким клубом действует еще два года. Руководство черно-белых уже отклонило предложение московского "спартака" на 25 миллионов евро во время зимней паузы.
Также следует напомнить, что 50 процентов прав на футболиста принадлежат португальской "Бенфике".
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