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"Подбрасываю монеты": Моуринью рассказал о своей методике выбора стартового состава

Турция

Очередное шоу от португальца

"Подбрасываю монеты": Моуринью рассказал о своей методике выбора стартового состава

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главного тренера "Фенербахче" Жозе Моуринью на пресс-конференции спросили, как он выбирает стартовый состав на матч. Журналист подчеркнул, что в этом сезоне на поле вышли 31 разных одиннадцаток с первых минут. Португалец с ответом не заставил себя ждать.

"У меня есть 25 монет, я их подбрасываю в воздух. Те, кто остаются на столе, будут играть. Падающие на пол – уходят в запас. В течение недели я развлекаюсь, я бываю во всех ночных клубах Стамбула. А когда надо выбирать состав я снова подбрасываю монеты с лицами игроков. Все просто”, – сказал Моуриньо на пресс-конференции.

Вчера "Фенербахче" разгромил "Башакшехир" со счетом 4:1. Это была вторая победа в последних четырех матчах. Параллельно конкурент команды Моуринью "Галатасарай" оторвался от подопечных португальца в турнирной таблице.

Сейчас “желто-красные” опережают “Фенербахче” на пять очков. У "Галатасарая" есть еще матч в запасе – сегодня стамбульцы сыграют против "Трабзонспора". Впереди на команды ожидают еще три тура.

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Фенербахче (Стамбул) Жозе Моуринью
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Источник:
beINSPORTS
Опубликовал: Максим Кучер
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