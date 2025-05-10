"Подбрасываю монеты": Моуринью рассказал о своей методике выбора стартового состава

Главного тренера "Фенербахче" Жозе Моуринью на пресс-конференции спросили, как он выбирает стартовый состав на матч. Журналист подчеркнул, что в этом сезоне на поле вышли 31 разных одиннадцаток с первых минут. Португалец с ответом не заставил себя ждать.

"У меня есть 25 монет, я их подбрасываю в воздух. Те, кто остаются на столе, будут играть. Падающие на пол – уходят в запас. В течение недели я развлекаюсь, я бываю во всех ночных клубах Стамбула. А когда надо выбирать состав я снова подбрасываю монеты с лицами игроков. Все просто”, – сказал Моуриньо на пресс-конференции.

❓ "31 maçta farklı 11 kullandınız, tercihlerin sürekli değişmesinin nedeni nedir?"



???? "25 adet bozuk param var, bunları havaya atıyorum. Masanın üzerinde kalan oyuncular oynuyor. Düşenler kulübede oluyor. Hafta sonları da gece kulüplerine gidiyorum keyif alıyorum. İlk 11'imi… pic.twitter.com/riqkrsjbLt — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 9, 2025

Вчера "Фенербахче" разгромил "Башакшехир" со счетом 4:1. Это была вторая победа в последних четырех матчах. Параллельно конкурент команды Моуринью "Галатасарай" оторвался от подопечных португальца в турнирной таблице.

Сейчас “желто-красные” опережают “Фенербахче” на пять очков. У "Галатасарая" есть еще матч в запасе – сегодня стамбульцы сыграют против "Трабзонспора". Впереди на команды ожидают еще три тура.