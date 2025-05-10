  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Бешикташ хочет подписать молодого игрока Шальке

В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бешикташ хочет подписать молодого игрока Шальке

Турция

Игрок на перспективу

Бешикташ хочет подписать молодого игрока Шальке

Фото: Besiktas

Новина українською

Стало известно, что "Бешикташ" стремится усилить позицию правого защитника.

Целью "черно-белых" является немецкий футболист турецкого происхождения Тайлан Булут, играющий за "Шальке 04" именно на этой позиции.
С немецким клубом планируют связаться относительно молодого игрока, который также заинтересован в возвращении на историческую родину.

Читайте такжеШальке ведет переговоры с легендой Реала относительно должности тренера

Тайлан Булут провел на поле всего 2279 минут, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах этого сезона во Второй Бундеслиге.

По теме
yellow-arrow
"Подбрасываю монеты": Моуринью рассказал о своей методике выбора стартового состава
yellow-arrow
Несколько европейских клубов следят за игроком Бешикташа
yellow-arrow
Украинцы против лидера. Трабзонспор – Галатасарай. Анонс и прогноз матча Суперлиги на 10.05.2025
Бешикташ (Стамбул) Шальке (Гельзенкирхен) Вторая Бундеслига Турецкая Суперлига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fotomaç
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости