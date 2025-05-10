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Бешикташ хочет подписать молодого игрока Шальке
Игрок на перспективу
Фото: Besiktas
Стало известно, что "Бешикташ" стремится усилить позицию правого защитника.
Целью "черно-белых" является немецкий футболист турецкого происхождения Тайлан Булут, играющий за "Шальке 04" именно на этой позиции.
С немецким клубом планируют связаться относительно молодого игрока, который также заинтересован в возвращении на историческую родину.
Тайлан Булут провел на поле всего 2279 минут, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах этого сезона во Второй Бундеслиге.
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Источник:Fotomaç
Опубликовал: Денис Снигур
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