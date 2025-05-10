Тарас Степаненко в старте Эюпспора на домашний матч

"Эюпспор" Тараса Степаненко принимает дома стамбульский "Касимпаша".

В отличие от предыдущего матча Тарас Степаненко оказался в стартовом составе.

Шестое место против девятого соответственно. Хозяева, в случае победы, могут временно подняться на пятое место в турнирной таблице.

Победа команды украинца перед собственными болельщиками крайне важна, ведь предидущую выездную встречу подопечные Арды Турана проиграли "Самсунспору" со счетом 3:0.