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Тарас Степаненко в старте Эюпспора на домашний матч
Украинец готовий помогать своей команде
instagram.com/eyupsporkulubu
"Эюпспор" Тараса Степаненко принимает дома стамбульский "Касимпаша".
В отличие от предыдущего матча Тарас Степаненко оказался в стартовом составе.
Kasımpaşa karşısındaki ilk 11'imiz! ⏩#EYPvKAS pic.twitter.com/4XFtCtl9qr— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) May 10, 2025
Шестое место против девятого соответственно. Хозяева, в случае победы, могут временно подняться на пятое место в турнирной таблице.
Победа команды украинца перед собственными болельщиками крайне важна, ведь предидущую выездную встречу подопечные Арды Турана проиграли "Самсунспору" со счетом 3:0.
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