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Тарас Степаненко в старте Эюпспора на домашний матч

Турция

Украинец готовий помогать своей команде

Тарас Степаненко в старте Эюпспора на домашний матч

instagram.com/eyupsporkulubu

Новина українською

"Эюпспор" Тараса Степаненко принимает дома стамбульский "Касимпаша".

В отличие от предыдущего матча Тарас Степаненко оказался в стартовом составе.

Шестое место против девятого соответственно. Хозяева, в случае победы, могут временно подняться на пятое место в турнирной таблице.

Победа команды украинца перед собственными болельщиками крайне важна, ведь предидущую выездную встречу подопечные Арды Турана проиграли "Самсунспору" со счетом 3:0.

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Тарас Степаненко Касимпаша (Стамбул) Турецкая Суперлига Эюпспор (Турция)
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Источник:
Eyupspor
Опубликовал: Денис Снигур
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