Чемпионат Турции. Трабзонспор – Галатасарай 0:2. Тройка украинцев проиграет уже почти чемпиону

Турецкая Суперлига, 25 тур

"Папара Парк" (Трабзон)

Главный арбитр: Атилла Караоглан

Для "Трабзонспора" этот матч был решающим в свете борьбы за еврокубки. Чтобы попасть туда с чемпионата, нужно было только побеждать. Но в итоге шансы на условную Лигу конференций сильно сократились. Почти упали до нуля.

В основном составе хозяев тренер не нашел места Данилу Сикану, который забил три гола в последних двух матчах и ключевому в последнее время игроку на фланге Александру Зубкову. Однако в старте вышел Арсений Батагов и отыграл очень прилично.

Именно "Трабзонспор" в первом тайме вел игру. Ощутимым стало преимущество после экватора тайма. На 20-й минуте, кстати, в игру вошел Сикан вместо травмированного партнера. Но моменты создавали другие.

На 38 минуте сразу двойной шанс не реализовали хозяева – в обоих случаях героем был Муслера. А вскоре легендарный голкипер "Галатасарая" мог сразу же стать антигероем, ведь арбитр указал на точку. Впоследствии свое решение изменил, ведь фол, по его мнению, был на линии штрафной. И с ней очевидно можно спорить.

Хотя стандарт хозяева не реализовали, но практически сразу же создали другой момент. После навеса с фланга Йокушлу пробил головой – попал в перекладину.

Во втором тайме "Трабзонспор" вообще ничего не создал впереди. На 58-й минуте в игру вошел Зубков, но и он ничем не помог своей команде. Параллельно "Галатасарай" в перерыве откуда-то взял силы и начал давить на соперника.

На 66-й минуте гости успешно реализовали стандарт. После подачи с углового точно пробил Бардакчи. Без шансов для голкипера хозяев. Еще через 11 минут Осимхен мог также забивать головой, но попал чуть выше ворот. А потом и вратарь Чакир серьезно вступил в игру.

А вот ударом Мораты, который вышел на замену, турецкий голкипер не справился, хотя и дотянулся до мяча. Испанцу скатили под удар и он в касание прошил вратаря. Пятый гол в десяти матчах Суперлиги Альваро.

До гарантированного чемпионства "Галатасараю" нужно лишь однажды сыграть вничью в следующих трех матчах. Вполне реальная цель, да? А вот 14 мая эти же команды – “Трабзон” и “Гала” – встретятся в финальном матче Кубка Турции. Там у команды украинцев есть шанс зацепиться за Лигу Европы. И если покажет такой футбол как в первом тайме, то вполне будет претендовать на трофей.

"Трабзонспор" - "Галатасарай" 0:2

Голы: Бардакчи 66, Мората 84

Трабзонспор: Чакир – Мальгейро, Йокушлу (Нвакаеме 75), Батагов, Эскихеллач (Зубков 58) – Менди, Ландстрем – Веща (Банза 76), Мухаммед Чам, Бослук – Дестан (Сикан 20)

Галатасарай: Муслера – Шаллай, Бардакчи, Д. Санчес, Якобс (Кутуджу 90) – Торрейра – Акгюнн (Айхан 90+1), Лэмина (Франковский 90+1), Габриэль Сара (Мората 77), Йилмаз (Эльмали 82) – Осимхен

Предупреждения: Мухаммед Чам 58 – Муслера 44, Мората 90+5