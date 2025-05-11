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Один из лучших голкиперов Лиги чемпионов может перейти в Галатасарай
После финала еврокубка в Турцию ?
Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай", который в этом сезоне очень близкий к чемпионству в Суперлиге, планирует серьезно усилиться перед предстоящим сезоном.
Руководство турецкого клуба заинтересовано в футболисте, который сыграл главную роль в победе над "Барселоной" в полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА и выходе в финал. Как сообщает Interlive.it, вместо легенды клуба Фернандо Муслеры на воротах боссы клуба видят не менее звездного голкипера Янна Зоммера.
Также отмечается, что "желто-красные" могли б предложить швейцарцу 3-летний контракт.
Голкипер "Интера" не прочь сменить команду после окончания сезона, но предпочел бы играть в коллективе, выступающем в Лиге чемпионов.
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