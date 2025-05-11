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Один из лучших голкиперов Лиги чемпионов может перейти в Галатасарай

Турция

После финала еврокубка в Турцию ?

Один из лучших голкиперов Лиги чемпионов может перейти в Галатасарай

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Галатасарай", который в этом сезоне очень близкий к чемпионству в Суперлиге, планирует серьезно усилиться перед предстоящим сезоном.

Руководство турецкого клуба заинтересовано в футболисте, который сыграл главную роль в победе над "Барселоной" в полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА и выходе в финал. Как сообщает Interlive.it, вместо легенды клуба Фернандо Муслеры на воротах боссы клуба видят не менее звездного голкипера Янна Зоммера.

Также отмечается, что "желто-красные" могли б предложить швейцарцу 3-летний контракт.

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Голкипер "Интера" не прочь сменить команду после окончания сезона, но предпочел бы играть в коллективе, выступающем в Лиге чемпионов.

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Источник:
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Опубликовал: Денис Снигур
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