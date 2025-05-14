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Трабзонспор - Галатасарай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Турции

Турция

Трабзонспор - Галатасарай: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.05.25 ⋊ Кубок Турции на UA-Футбол

Трабзонспор - Галатасарай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Турции

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Трабзонспор", за который выступает три украинских футболиста в лице Александра Зубкова, Данила Сикана и Последний раз "Трабзонспор" выигрывал Кубок Турции в 2020 году, "Галатасарай" – в 2019. Для номинальных хозяев победа сегодня – это едва ли не единственный реальный шанс попасть в еврокубки на следующий сезон. А вот подопечные Окана Бурука идут на лидерскую позицию еще и в Суперлиге и могут оформить золотой дубль. Всего несколько дней назад – 10 мая – команды играли в чемпионате. Тогда гостевую победу со счетом 2:0 одержал "Галатасарай". Как же будет в этот раз?

Матч состоится в среду, 14-го мая 2025-го года, в 20:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию встречи вы можете посмотреть на телеканале Megogo Футбол 3.

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Кубок Турции, финал

14 мая, 20:45. "Калион Стадиума" (Газиантеп)

Главный арбитр: Джихан Айдин

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

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Трансляція матчу Трабзонспор - Галатасарай
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