Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трабзонспор - Галатасарай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Турции
Трабзонспор - Галатасарай: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.05.25 ⋊ Кубок Турции на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Трабзонспор", за который выступает три украинских футболиста в лице Александра Зубкова, Данила Сикана и Последний раз "Трабзонспор" выигрывал Кубок Турции в 2020 году, "Галатасарай" – в 2019. Для номинальных хозяев победа сегодня – это едва ли не единственный реальный шанс попасть в еврокубки на следующий сезон. А вот подопечные Окана Бурука идут на лидерскую позицию еще и в Суперлиге и могут оформить золотой дубль. Всего несколько дней назад – 10 мая – команды играли в чемпионате. Тогда гостевую победу со счетом 2:0 одержал "Галатасарай". Как же будет в этот раз?
Матч состоится в среду, 14-го мая 2025-го года, в 20:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию встречи вы можете посмотреть на телеканале Megogo Футбол 3.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Кубок Турции, финал
14 мая, 20:45. "Калион Стадиума" (Газиантеп)
Главный арбитр: Джихан Айдин
Прямая трансляция: Megogo Футбол 3
Популярное сейчас
- Ярмоленко откровенно рассказал о своей неудачной покупке: Понял, что я тормоз
- Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз финала Кубка Украины на 14.05.2025
- Клубы, которых не хватает в профессиональном футболе Украины. Часть 2
- Украинцы против лидера. Трабзонспор – Галатасарай. Анонс и прогноз матча Суперлиги на 10.05.2025
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане