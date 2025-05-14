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Известно, кто из украинцев выйдет в старте Трабзонспора на финал Кубка Турции
Тренер Трабзонспора определился со стартовой одиннадцаткой
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 14 мая, в финале Кубка Турции "Трабзонспор" сыграет с "Галатасараем".
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В стартовом составе "Трабзонспора" выйдут сразу два украинца - центрбек Арсений Батагов и вингер Александр Зубков, а форвард Даниил Сикан остался в запасе.
???? Galatasaray maçı ilk 11’imiz#TSvGS@WhiteBit | #YouSetTheLevel pic.twitter.com/VICiLo1uuH— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 14, 2025
Матч начнется в 20:45 по Киеву.
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