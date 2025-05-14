Известно, кто из украинцев выйдет в старте Трабзонспора на финал Кубка Турции

Сегодня, 14 мая, в финале Кубка Турции "Трабзонспор" сыграет с "Галатасараем".

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В стартовом составе "Трабзонспора" выйдут сразу два украинца - центрбек Арсений Батагов и вингер Александр Зубков, а форвард Даниил Сикан остался в запасе.

Матч начнется в 20:45 по Киеву.