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Зубков и Батагов узнали свои оценки за игру в финале Кубка Турции

Турция

Известны оценки за матч

Зубков и Батагов узнали свои оценки за игру в финале Кубка Турции

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

14 мая, в финале Кубка Турции "Трабзонспор", где выступают украинцы Александр Зубков, Арсений Батагов и Даниил Сикан, сыграл с "Галатасараем" (3:0).

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После завершения игры статистический портал Sofascore оценил игру украинских футболистов:

Зубков за 73% точных передач получил 5.7, Батагову за две удачных обводки поставили 7.0, а Сикан так и не вышел на замену.

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Трабзонспор (Трабзон) Галатасарай (Стамбул) Александр Зубков Арсений Батагов
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