Турция
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Зубков и Батагов узнали свои оценки за игру в финале Кубка Турции
Известны оценки за матч
Getty Images/Global Images Ukraine
14 мая, в финале Кубка Турции "Трабзонспор", где выступают украинцы Александр Зубков, Арсений Батагов и Даниил Сикан, сыграл с "Галатасараем" (3:0).
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После завершения игры статистический портал Sofascore оценил игру украинских футболистов:
Зубков за 73% точных передач получил 5.7, Батагову за две удачных обводки поставили 7.0, а Сикан так и не вышел на замену.
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