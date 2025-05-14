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Финал Кубка Турции. Трабзонспор - Галатасарай 0:3. Без шансов
Сыграли двое из трех украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Турции, финал
"Калион Стадиума" (Газиантеп)
Главный арбитр: Джихан Айдин
"Трабзонспор" - "Галатасарай" 0:3
Голы: Б. Йылмаз 5, Осимхен 46, 63
Трабзонспор: У. Чакир – Мальхейро, Савич, Батагов (Ландстрем 45+2), Эскихеллач – Б. Менди (Саатчи 80), Йокушлу (Дрегуш 60) – Зубков, Туфан (Мухаммед Чам 80), Нваекаеме – Банза
Галатасарай: Гювенч – Шаллай, Санчес, Бардакчи (Айхан 72), Эльмали (Якобс 78) – Торрейра, Лемина (Демирбай 72) – Акгюн, Габриэль Сара (Мората 62), Б. Йылмаз – Осимхен (Мертен)
Предупреждения: Савич 21, Ландстрем 58 – Габриэль Сара 27, Мертенс 79, Шаллай 90+1
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