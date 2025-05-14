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Финал Кубка Турции. Трабзонспор - Галатасарай 0:3. Без шансов

Турция
Обновлено

Сыграли двое из трех украинцев

Финал Кубка Турции. Трабзонспор - Галатасарай 0:3. Без шансов

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Турции, финал

"Калион Стадиума" (Газиантеп)

Главный арбитр: Джихан Айдин

"Трабзонспор" - "Галатасарай" 0:3

Голы: Б. Йылмаз 5, Осимхен 46, 63

Трабзонспор: У. Чакир – Мальхейро, Савич, Батагов (Ландстрем 45+2), Эскихеллач – Б. Менди (Саатчи 80), Йокушлу (Дрегуш 60) – Зубков, Туфан (Мухаммед Чам 80), Нваекаеме – Банза

Галатасарай: Гювенч – Шаллай, Санчес, Бардакчи (Айхан 72), Эльмали (Якобс 78) – Торрейра, Лемина (Демирбай 72) – Акгюн, Габриэль Сара (Мората 62), Б. Йылмаз – Осимхен (Мертен)

Предупреждения: Савич 21, Ландстрем 58 – Габриэль Сара 27, Мертенс 79, Шаллай 90+1

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