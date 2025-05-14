Финал Кубка Турции. Трабзонспор - Галатасарай 0:3. Мастерство решает все

Кубок Турции, финал

"Калион Стадиума" (Газиантеп)

Главный арбитр: Джихан Айдин

Александр Зубков и Даниил Сикан могли войти в историю благодаря уникальному достижению: за один день стать обладателем сразу обоих кубков разных стран. Оба сыграли по матчу в осенней части текущего розыгрыша Кубка Украины за "Шахтер", так что золотую медаль также должны получить. А до этого еще могли в Турции Кубок завоевать. Однако в соперниках был слишком сильный оппонент.

Много борьбы и эмоций было на поле. Кое-где тоже немало грубости. Поэтому в конце тайма заранее покинул поле украинский защитник Арсений Батагов – травмировался после столкновения с соперником. Но тоже параллельно был и футбол.

На пятой минуте "Галатасарай" открыл счет. И сделал это слишком легко. Тройка Осимхен, Акгюн и Йылмаз разобрались в чужой штрафной – последний забил в ворота номинальных хозяев, без проблем отправив мяч в пустой угол.

До этого "львы" еще один момент с участием Акгюна создали. А на 26 минуте уже и "Трабзонспор" ответил: Туфан ударом головой попал чуть выше перекладины. Прошло еще четыре минуты и тот же Туфан не реализовал выход один на один с голкипером. Обрезались номинальные гости, однако соперник их не наказал.

В конце первого тайма Осимхен чуть эффектно не забил ножницами. А сразу на первой минуте после перерыва все же оформил гол. Акгюн отдал прекрасный пас в разрез, Виктор отлично выиграл борьбу у защитника и пробил в ближний угол. Гол в том числе и на совести голкипера. Однако здесь вся оборона провалилась.

На 63-й минуте счет стал уже 0:3. Акгюн оформил третий ассист в этом матче, а Осимхен забил второй гол. В поразительную контратаку побежали номинальные гости, которые ударом в левый угол завершил Виктор.

До конца матча имели еще минимум один хороший шанс игроки "Трабзонпора". Даже гол забили, однако он был отменен из-за офсайда. В итоге второй раз подряд ушли с поля с цифрой "0" в графе своих точных ударов. И снова проиграли "Галатасараю".

Это был практически последний шанс для команды трех украинцев квалифицироваться в следующий сезон еврокубков. Чтобы "Трабзонспор" хотя бы в Лигу конференций из Суперлиги вышел, нужны победы в последних трех матчах, а кроме этого – регулярные потери очков соперников. А вот "Галатасарай" может оформить на выходных уже золотой дубль. Совершенно противоположное настроение у команд.

"Трабзонспор" - "Галатасарай" 0:3

Голы: Б. Йылмаз 5, Осимхен 46, 63

Трабзонспор: У. Чакир – Мальхейро, Савич, Батагов (Ландстрем 45+2), Эскихеллач – Б. Менди (Саатчи 80), Йокушлу (Дрегуш 60) – Зубков, Туфан (Мухаммед Чам 80), Нваекаеме – Банза

Галатасарай: Гювенч – Шаллай, Санчес, Бардакчи (Айхан 72), Эльмали (Якобс 78) – Торрейра, Лемина (Демирбай 72) – Акгюн, Габриэль Сара (Мората 62), Б. Йылмаз – Осимхен (Мертен)

Предупреждения: Савич 21, Ландстрем 58 – Габриэль Сара 27, Мертенс 79, Шаллай 90+1