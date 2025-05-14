Турция
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Батагов получил повреждение в финале Кубка Турции. Футболист покинул поле на носилках
Плохие новости
Фото: facebook.com/Trabzonspor
14 мая начался финальный матч Кубка Турции, в котором встретились гранды турецкого футбола - стамбульский "Галатасарай" и "Трабзонспор".
В борьбе с нападающим "Галатасарая" Виктором Осимхеном защитник Арсений Батагов получил повреждение.
На 43-й минуте украинец не смог продолжить игру и был вынужден покинуть поле на носилках.
Подробнее о повреждении Арсения узнаем, когда футболист пройдет медицинское обследование.
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