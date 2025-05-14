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Класс есть класс. Трабзонспор – Галатасарай 0:3. Обзор матча и видео голов
Украинские футболисты проиграли в финале кубка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Турции прошёл финальный матч национального Кубка, в котором играл "Трабзонспор" с тремя украинскими футболистами и "Галатасарай".
Номинальные гости уже на пятой минуте вышли вперёд. Но неприятности "Трабзонспора" продолжились и в конце матча – украинский полузащитник Арсений Батагов покинул поле на носилках.
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"Галатасарай" продолжил веселиться и во втором тайме. Дублем отметился Осимхен. "Трабзонспор" попытался размочить счёт, но Нвакаэме оказался в положении вне игры.
Для "Галатасарая" это 19-й трофей Кубка Турции, а "Трабзонспор" проиграл в финале восьмой раз.
Кубок Турции. Финал, Газиантеп
Трабзонспор – Галатасарай 0:3
Голы: Йылмаз (5), Осимхен (46, 63)
Видеообзор матча:
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