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Класс есть класс. Трабзонспор – Галатасарай 0:3. Обзор матча и видео голов

Турция

Украинские футболисты проиграли в финале кубка

Класс есть класс. Трабзонспор – Галатасарай 0:3. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Турции прошёл финальный матч национального Кубка, в котором играл "Трабзонспор" с тремя украинскими футболистами и "Галатасарай".

Номинальные гости уже на пятой минуте вышли вперёд. Но неприятности "Трабзонспора" продолжились и в конце матча – украинский полузащитник Арсений Батагов покинул поле на носилках.

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"Галатасарай" продолжил веселиться и во втором тайме. Дублем отметился Осимхен. "Трабзонспор" попытался размочить счёт, но Нвакаэме оказался в положении вне игры.

Для "Галатасарая" это 19-й трофей Кубка Турции, а "Трабзонспор" проиграл в финале восьмой раз.

Кубок Турции. Финал, Газиантеп

Трабзонспор – Галатасарай 0:3

Голы: Йылмаз (5), Осимхен (46, 63)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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