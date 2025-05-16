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Жозе Моуринью хочет подписать в Фенербахче звезду Манчестер Юнайтед
Планирует усилить нападение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" под руководством Жозе Моуринью нацелился на одного из известных, но проблемных футболистов "Манчестер Юнайтед", как на звездное подписание в атакующую линию, сообщает турецкое издание Sozcu.
Ожидается, что этим летом "Юнайтед" и сами подпишут нового форварда. Расмус Хойлунд и Джошуа Зиркзе не оправдали надежд, поэтому один из них может покинуть команду. И именно здесь Моуринью может прийти на помощь, ведь "Фенербахче" готовит амбициозный шаг в попытке подписания Хойлунда.
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Турки хотят подписать нескольких нападающих в летнее трансферное окно на случай, если команду покинут Эдин Джеко, Юссеф Эн-Несири и Дженк Тосун. Учитывая это, Хойлунд стал одной из главных трансферных целей, и, по сообщению, "Фенербахче" готовит первое предложение – аренда с правом выкупа. Стоимость потенциального трансфера пока не указывается. Но кроме Турции, у Хойлунда есть и другие потенциальные варианты – в частности возвращение в Серию A, где он ранее играл за "Аталанту".
Добавим, что в этом сезоне на счету Хойлунда 10 голов и 4 ассиста в 49 матчах за "МЮ" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
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