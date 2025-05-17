  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Вековой игрок Лиона летом может переехать в Турцию

В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вековой игрок Лиона летом может переехать в Турцию

Турция

Усиление для "чорних орлов"

Вековой игрок Лиона летом может переехать в Турцию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Ляказетт летом может присоединиться к турецкому "Бешикташу".

У французского футболиста 30 июня заканчивается контракт с его нынешним клубом - "Лионом", и, как сообщалось ранее, легенда попрощаеться с "Парк Олимпик Лионне". Александр Ляказетт – цель турецкого клуба на протяжении последних двух лет. "Черно-белые", которые после завершения сезона расстанутся с Чиро Иммобиле, хотят сделать акцент на 33-летнем французском нападающем.

Читайте такжеТренер Лиона подтвердил, что легендарный игрок покинет команду летом

В этой кампании "ветеран" провел 41 игру, забил 17 мячей и трижды ассистировал партнерам.

По теме
yellow-arrow
Шанс поработать с Моуриньо. Очередной турецкий гранд интересуется Луниным
yellow-arrow
Жозе Моуринью хочет подписать в Фенербахче звезду Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Один из украинских легионеров может пропустить остаток сезона
Чиро Иммобиле Бешикташ (Стамбул) Лион Лига 1 Александр Лаказетт Турецкая Суперлига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fotomac
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости