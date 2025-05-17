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Вековой игрок Лиона летом может переехать в Турцию
Усиление для "чорних орлов"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Ляказетт летом может присоединиться к турецкому "Бешикташу".
У французского футболиста 30 июня заканчивается контракт с его нынешним клубом - "Лионом", и, как сообщалось ранее, легенда попрощаеться с "Парк Олимпик Лионне". Александр Ляказетт – цель турецкого клуба на протяжении последних двух лет. "Черно-белые", которые после завершения сезона расстанутся с Чиро Иммобиле, хотят сделать акцент на 33-летнем французском нападающем.
В этой кампании "ветеран" провел 41 игру, забил 17 мячей и трижды ассистировал партнерам.
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