Вековой игрок Лиона летом может переехать в Турцию

Александр Ляказетт летом может присоединиться к турецкому "Бешикташу".

У французского футболиста 30 июня заканчивается контракт с его нынешним клубом - "Лионом", и, как сообщалось ранее, легенда попрощаеться с "Парк Олимпик Лионне". Александр Ляказетт – цель турецкого клуба на протяжении последних двух лет. "Черно-белые", которые после завершения сезона расстанутся с Чиро Иммобиле, хотят сделать акцент на 33-летнем французском нападающем.

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В этой кампании "ветеран" провел 41 игру, забил 17 мячей и трижды ассистировал партнерам.