Турецкий клуб попытается подписать Эмилиано Мартинеса

Руководство турецкого "Фенербахче" определилось с вратарской целью, которую они будут стремиться подписать в ближайшее время.

По данным Takvim, утверждается, что Эмилиано Мартинес является основным кандидатом на вратарскую позицию "канарок", которые продадут своего основного голкипера Доминика Ливаковича, если поступит хорошее предложение.

Аргентинский вратарь в пятницу после домашнего матча против "Тоттенгема" (2:0) попрощался со своей командой и болельщиками "Астон Виллы".

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"Фенербахче" планирует принять меры и провести переговоры со звездным вратарем и его агентом.