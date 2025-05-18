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Турецкий клуб попытается подписать Эмилиано Мартинеса
Но придется хорошо уговаривать
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство турецкого "Фенербахче" определилось с вратарской целью, которую они будут стремиться подписать в ближайшее время.
По данным Takvim, утверждается, что Эмилиано Мартинес является основным кандидатом на вратарскую позицию "канарок", которые продадут своего основного голкипера Доминика Ливаковича, если поступит хорошее предложение.
Аргентинский вратарь в пятницу после домашнего матча против "Тоттенгема" (2:0) попрощался со своей командой и болельщиками "Астон Виллы".
"Фенербахче" планирует принять меры и провести переговоры со звездным вратарем и его агентом.
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