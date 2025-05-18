Определился чемпион Турции. В этой команде забивает даже вратарь

За два тура до завершения чемпионата Турции "Галатасарай" оформил чемпионство. Успех стал возможным после победы над "Кайсериспором" (3:0).

Интересно, что третий гол в матче на последних минутах забил голкипер "Галатасарая" Фернандо Муслера. Он реализовал пенальти и сделал счет 3:0.

Напомним, в команде выступает немало звездных футболистов: Лукас Торрейра, Йылмаз, Дрис Мертенс, Альваро Мората и Виктор Осимхен.