Турция
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Определился чемпион Турции. В этой команде забивает даже вратарь
Досрочно
Фото: Галатасарай
За два тура до завершения чемпионата Турции "Галатасарай" оформил чемпионство. Успех стал возможным после победы над "Кайсериспором" (3:0).
Интересно, что третий гол в матче на последних минутах забил голкипер "Галатасарая" Фернандо Муслера. Он реализовал пенальти и сделал счет 3:0.
Напомним, в команде выступает немало звездных футболистов: Лукас Торрейра, Йылмаз, Дрис Мертенс, Альваро Мората и Виктор Осимхен.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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