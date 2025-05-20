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Галатасарай начал переговоры по талантливому вратарю из французской Лиги 1
Может сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марцин Булка может покинуть "Ниццу" этим летом. Контракт польского вратаря с французским клубом истекает летом следующего года, и пока переговоры о продлении соглашения зашли в тупик. И хотя спортивный директор клуба Флориан Морис в начале сезона был уверен в достижении договоренности, с тех пор прогресс почти отсутствует, что порождает все больше пессимизма.
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Поэтому неудивительно, что поляк привлек внимание других клубов. По информации журналиста Санти Ауны, "Галатасарай" начал переговоры с "Ниццей" по трансферу Булки. Игрок открыт к смене команды, однако остается вопросом, заинтересует ли его вариант с Турцией.
Добавим, что в этом сезоне Булка сыграл в 40 матчах за "Ниццу" во всех турнирах, пропустив 55 голов и 8 раз сохранив свои ворота "сухими".
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