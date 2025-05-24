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Слово агенту. Останется ли Милан Шкриньяр играть в Чемпионате Турции?
Об этом высказался его агент
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Милан Шкриньяр, принадлежащий "ПСЖ" и арендованный стамбульским клубом в зимнее трансферное окно, предпочел бы остаться в чемпионате Турции.
Комментарий о словацком защитнике, которого жёлто-синяя команда хочет приобрести, сделал его агент Роберто Систичи:
"В январе, несмотря на многочисленные предложения, мы приняли смелое, но хорошо обдуманное решение, которое привело нас в большой клуб, полный замечательных людей. Сегодня мы оцениваем это решение очень положительно", – сказал агент.
Систичи: "Что позитивного говорит Жозе Моуринью о Шкриньяре? Сезон ещё не закончился, поэтому полную оценку можно будет сделать только после его завершения, но я думаю, что и клуб, и тренер довольны игрой и характером Милана в последние месяцы. И это как с футбольной точки зрения, так и с человеческой".
30-летний футболист, чья текущая рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро, в текущем сезоне сыграл за "Фенербахче" 21 матч, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.
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