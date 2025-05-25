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Похоже, история одного из лидеров "Баварии" подходит к концу

Турция

Немецкий игрок получил интересный вариант продолжения карьеры

Похоже, история одного из лидеров "Баварии" подходит к концу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист не хочет оставаться в Бундеслиге.

"Галатасарай" сделал предложение относительно 29-летнего вингера сборной Германии Лероя Сане, контракт которого с "Баварией" истекает этим летом.

Также интерес к нему проявляют "Наполи" и многие клубы Английской Премьер-лиги, сообщает Sky Germany.

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В этом сезоне Сане провел 45 игр, 13 раз отличился в воротах соперника и отдал 6 результативных передач.

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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Денис Снигур
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