Похоже, история одного из лидеров "Баварии" подходит к концу

Футболист не хочет оставаться в Бундеслиге.

"Галатасарай" сделал предложение относительно 29-летнего вингера сборной Германии Лероя Сане, контракт которого с "Баварией" истекает этим летом.

Также интерес к нему проявляют "Наполи" и многие клубы Английской Премьер-лиги, сообщает Sky Germany.

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В этом сезоне Сане провел 45 игр, 13 раз отличился в воротах соперника и отдал 6 результативных передач.