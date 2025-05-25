Турция
Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Похоже, история одного из лидеров "Баварии" подходит к концу
Немецкий игрок получил интересный вариант продолжения карьеры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист не хочет оставаться в Бундеслиге.
"Галатасарай" сделал предложение относительно 29-летнего вингера сборной Германии Лероя Сане, контракт которого с "Баварией" истекает этим летом.
Также интерес к нему проявляют "Наполи" и многие клубы Английской Премьер-лиги, сообщает Sky Germany.
В этом сезоне Сане провел 45 игр, 13 раз отличился в воротах соперника и отдал 6 результативных передач.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:BBC Sport
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Аморим указал на дверь антигерою МЮ в финальном матче ЛЕ против Тоттенхэма
- У Джека Грилиша есть варианты продолжения карьеры
- Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение
- Арда Туран в Шахтере: рискованный вызов или проект на будущее?
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000