Бешикташ подпишет африканца с легендарной фамилией

"Бешикташ" договорился с молодым гамбийским игроком.

Трансферные операции в состоянии одного из грандов турецкого футбола начинают набирать обороты. Отмечается, что состав клуба претерпевает значительные изменения.

"Черно-белые" хотят омолодить свой состав и расширить список полузащитников. Боссы клуба достигли договоренности с клубом "Дунайская Стреда" о гамбийском футболисте Махмуде Баджо.

Согласно новостям, команда "чёрно-белых" достигла соглашения с его клубом по трансферной сумме в 2,7 миллиона евро за гамбийского футболиста, и план платежей уже в значительной степени определен. Пока стороны обсуждают последние детали, ожидается, что "Бешикташ" официально объявит о трансфере Баджо в ближайшие дни.

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С молодым полузащитником будет подписан 4-летний контракт. Выходивший на поле в 36 матчах этого сезона Баджо показал стабильную игру, но результативными действиями не отмечался. Цена игрока по данным сайта Transfermarkt составляет 1 млн евро.