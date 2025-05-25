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Бешикташ подпишет африканца с легендарной фамилией
Молодой талант для турецкого клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бешикташ" договорился с молодым гамбийским игроком.
Трансферные операции в состоянии одного из грандов турецкого футбола начинают набирать обороты. Отмечается, что состав клуба претерпевает значительные изменения.
"Черно-белые" хотят омолодить свой состав и расширить список полузащитников. Боссы клуба достигли договоренности с клубом "Дунайская Стреда" о гамбийском футболисте Махмуде Баджо.
Согласно новостям, команда "чёрно-белых" достигла соглашения с его клубом по трансферной сумме в 2,7 миллиона евро за гамбийского футболиста, и план платежей уже в значительной степени определен. Пока стороны обсуждают последние детали, ожидается, что "Бешикташ" официально объявит о трансфере Баджо в ближайшие дни.
С молодым полузащитником будет подписан 4-летний контракт. Выходивший на поле в 36 матчах этого сезона Баджо показал стабильную игру, но результативными действиями не отмечался. Цена игрока по данным сайта Transfermarkt составляет 1 млн евро.
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