Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арендованный нападающий Галатасарая поблагодарил персонал клуба. Известно, за что
Он ещё вернётся в клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Арендованный нападающий "Галатасарая" поблагодарил персонал клуба.
Испанский нападающий Альваро Мората был вынужден досрочно уехать из клуба из-за вызова в сборную. Команда одобрила его просьбу.
Мората обратился к "Галатасараю".
"К сожалению, мне пришлось уехать из-за личных потребностей. Большое спасибо всем в клубе, персоналу и тренеру Окану Буруку за то, что позволили мне сыграть за сборную до окончания чемпионата", - написал футболист.
Последний матч чемпионата Турции "Галатасарай" проведёт 30 мая против "Башакшехира". Сборная Испании сыграет в полуфинале Лиги Наций против Франции 5 июня.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Альваро Мората сыграл 16 матчей за турецкий клуб, в которых отметился 7-ю голами и тремя голевыми передачами.
К слову, аренда футболиста действительна до января 2026 года и содержит опцию выкупа.
Популярное сейчас
- Путин выдвинул условия для прекращения войны, - Reuters
- Лучший вратарь УПЛ сезона 2024/25 попрощался со своей командой
- Мареска – про Мудрика перед финалом Лиги конференций: Я очень рад, что Миша здесь
- СМИ: Чтобы оживить карьеру, агент советует Лунину сменить клуб
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства