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Арендованный нападающий Галатасарая поблагодарил персонал клуба. Известно, за что

Турция

Он ещё вернётся в клуб

Арендованный нападающий Галатасарая поблагодарил персонал клуба. Известно, за что

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Арендованный нападающий "Галатасарая" поблагодарил персонал клуба.

Испанский нападающий Альваро Мората был вынужден досрочно уехать из клуба из-за вызова в сборную. Команда одобрила его просьбу.

Мората обратился к "Галатасараю".

"К сожалению, мне пришлось уехать из-за личных потребностей. Большое спасибо всем в клубе, персоналу и тренеру Окану Буруку за то, что позволили мне сыграть за сборную до окончания чемпионата", - написал футболист.

Последний матч чемпионата Турции "Галатасарай" проведёт 30 мая против "Башакшехира". Сборная Испании сыграет в полуфинале Лиги Наций против Франции 5 июня.

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В этом сезоне Альваро Мората сыграл 16 матчей за турецкий клуб, в которых отметился 7-ю голами и тремя голевыми передачами.

К слову, аренда футболиста действительна до января 2026 года и содержит опцию выкупа.

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Источник:
AA Spor
Опубликовал: Владислав Прийменко
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