38-летний голкипер покидает Галатасарай. За 14 лет в клубе он выиграл 19 трофеев

Вратарь "Галатасарая" Фернандо Муслера объявил о своем уходе из столичной команды.

На своей прощальной пресс-конференции 38-летний уругваец сказал, что завтрашний матч против "Истанбула" в заключительном туре чемпионата Турции станет для него последним в футболке "львов".

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С момента своего перехода в "Галатасарай" в 2011 году Муслера завоевал с клубом 19 титулов, приняв участие в 550 матчах.

Напомним, что "Галатасарай" досрочно оформил чемпионство в турецкой Суперлиги.