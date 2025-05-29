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38-летний голкипер покидает Галатасарай. За 14 лет в клубе он выиграл 19 трофеев

Турция

Завтра - прощание

38-летний голкипер покидает Галатасарай. За 14 лет в клубе он выиграл 19 трофеев

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Вратарь "Галатасарая" Фернандо Муслера объявил о своем уходе из столичной команды.

На своей прощальной пресс-конференции 38-летний уругваец сказал, что завтрашний матч против "Истанбула" в заключительном туре чемпионата Турции станет для него последним в футболке "львов".

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С момента своего перехода в "Галатасарай" в 2011 году Муслера завоевал с клубом 19 титулов, приняв участие в 550 матчах.

Напомним, что "Галатасарай" досрочно оформил чемпионство в турецкой Суперлиги.

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