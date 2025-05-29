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38-летний голкипер покидает Галатасарай. За 14 лет в клубе он выиграл 19 трофеев
Завтра - прощание
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Галатасарая" Фернандо Муслера объявил о своем уходе из столичной команды.
На своей прощальной пресс-конференции 38-летний уругваец сказал, что завтрашний матч против "Истанбула" в заключительном туре чемпионата Турции станет для него последним в футболке "львов".
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С момента своего перехода в "Галатасарай" в 2011 году Муслера завоевал с клубом 19 титулов, приняв участие в 550 матчах.
Напомним, что "Галатасарай" досрочно оформил чемпионство в турецкой Суперлиги.
Bu bir veda değil, yepyeni başlangıçlara… ????❤️ pic.twitter.com/OcuB8trqnT— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) May 29, 2025
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