После 14 лет в клубе. Вратарь Галатасарая попрощался с командой

Вратарь "Галатасарая" попрощался с командой, после 14-ти лет в клубе.

Фернандо Муслера в своём обращении поблагодарил тренеров, футболистов и болельщиков. Голкипер объявил, что в пятницу проведёт последний свой матч.

"В ходе этого процесса было много разговоров. Теперь я на сто процентов говорю, что завтра у меня будет последняя игра. Я сыграю свои последние минуты. С первого дня после 14 лет я верил, что получу трофеи, и посвятил себя этому. Я был горд, счастлив 14 лет и благодарен всем. После 14 лет я хочу поблагодарить всех своих товарищей по команде, моих наставников и всех нас за наши успехи.

Я очень благодарен. В ходе этого процесса я хотел бы поблагодарить всех своих товарищей по команде за эти 14 лет и Даниэля Фонсеку, который привел меня сюда, Фатиха Терима, Клаудио Таффареля, всех, кто заставил меня приехать сюда в 2011 году и выдвинул все условия, чтобы это произошло. Это было самое правильное решение в моей жизни. 14 лет назад я приехал в эту прекрасную страну, в этот прекрасный клуб один. Конечно, я добился успехов в футболе; но я также добился успехов со своей семьей. Я пришел один, но теперь возвращаюсь со своей семьей.

Я хочу сказать еще две вещи и закончить. В течение 14 лет до сегодняшнего дня они дарили мне любовь, уважение и счастье в каждый мой момент. Они поддерживали меня в хорошие и плохие дни. Я хочу сказать большое спасибо всем нашим болельщикам. Вы фанаты величайшего клуба в мире и всегда поддерживаете, абсолютно не бросайте. Всегда будьте рядом с этим клубом", - заявил Муслера.