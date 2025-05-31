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Галатасарай попытается своровать у Вулверхэмптона ещё одного игрока
Игроки в АПЛ — то, что нужно
Getty Images / Global Images Ukraine
После получения чемпионского титула "Галатасарай" начал активно искать варианты усиления.
Британская пресса со ссылкой на собственные источники упомянула название "Галатасарая" в контексте следующей команды 31-летнего футболиста "Вулверхэмптона" Нельсона Семеду. В сообщениях СМИ отмечалось, что Семеду может воссоединиться со своим бывшим товарищем по команде Марио Леминой, который лично давал свои рекомендации совету директоров клуба из Стамбула.
Сообщалось, что "Бенфика" также заинтересована в опытном правом защитнике, а некоторые команды из MLS и Саудовской Аравии внимательно следят за ситуацией португальца.
Нельсон Семеду сыграл 38 матчей за "Вулверхэмптон" в прошлом сезоне и сделал 5 результативных передач.
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