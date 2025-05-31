Галатасарай попытается своровать у Вулверхэмптона ещё одного игрока

После получения чемпионского титула "Галатасарай" начал активно искать варианты усиления.

Британская пресса со ссылкой на собственные источники упомянула название "Галатасарая" в контексте следующей команды 31-летнего футболиста "Вулверхэмптона" Нельсона Семеду. В сообщениях СМИ отмечалось, что Семеду может воссоединиться со своим бывшим товарищем по команде Марио Леминой, который лично давал свои рекомендации совету директоров клуба из Стамбула.

Сообщалось, что "Бенфика" также заинтересована в опытном правом защитнике, а некоторые команды из MLS и Саудовской Аравии внимательно следят за ситуацией португальца.

Нельсон Семеду сыграл 38 матчей за "Вулверхэмптон" в прошлом сезоне и сделал 5 результативных передач.