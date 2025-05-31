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Фенербахче запросит трансфер двух игроков Ренна

Турция

Большие планы ради возвращения чемпионства

Фенербахче запросит трансфер двух игроков Ренна

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "канарок" начало работу по переходу двух игроков, играющих во французской Лиге 1.

Согласно сообщениям турецкого издания Fotomaç, "Фенербахче" включил в свою повестку дня Арно Калимуэндо и Кристофера Ву, играющих за "Ренн". Сообщалось, что играющий на позиции центрального нападающего Калимуэндо привлек внимание европейских гигантов своей игрой в этом сезоне, и что процесс трансфера может быть сложным для желто-синей команды по этой причине.

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С другой стороны, отмечалось, что играющий на позиции центрального защитника Ву, скорее всего, рассмотрит вариант переезда в Турцию, если не получит привлекательного предложения.

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Фенербахче (Стамбул) Лига 1 Ренн Турецкая Суперлига Арно Калимуэндо
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Источник:
Fotomaç
Опубликовал: Денис Снигур
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