Руководство "Бешикташа" приняло решение по главному тренеру.

По информации турецких СМИ, президент клуба Сердал Адали сказал, что в клубе сохранят Сульшера.

"Мы начнем новый сезон с Оле Гуннаром Сульшером. Я повторяю, мы создали самую дорогую футбольную структуру в Турции", - заявил Адали.

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Напомним, что Оле Гуннар Сульшер стал тренером турецкого клуба в январе 2025 года. В данный момент, "Бешикташ" занимает 4-е место в турнирной таблице.