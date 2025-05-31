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Руководство Бешикташа приняло решение по главному тренеру
Серьёзные намерения
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Бешикташа" приняло решение по главному тренеру.
По информации турецких СМИ, президент клуба Сердал Адали сказал, что в клубе сохранят Сульшера.
"Мы начнем новый сезон с Оле Гуннаром Сульшером. Я повторяю, мы создали самую дорогую футбольную структуру в Турции", - заявил Адали.
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Напомним, что Оле Гуннар Сульшер стал тренером турецкого клуба в январе 2025 года. В данный момент, "Бешикташ" занимает 4-е место в турнирной таблице.
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Источник:gdhspor
Опубликовал: Владислав Прийменко
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