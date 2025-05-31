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Фенербахче покинули два звездных игрока

Турция
Обновлено

Ветераны

Фенербахче покинули два звездных игрока

Фото: aksam.com.tr

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Турецкий "Фенербахче" объявил об уходе 39-летнего нападающего Эдина Джеко и 36-летнего вингера Душана Тадича. Они выступали за клуб с лета 2023-го года.

Джеко провел за "Фенербахче" 99 официальных матчей, в которых забил 46 голов и отдал 18 ассистов. Тадич имеет в активе 109 игр, за которые забил 29 голов и отдал 35 ассистов.

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"Желтые канарейки" завершили текущий сезон в Суперлиге Турции на втором месте. Команда вышла в Квалификацию Лиги чемпионов.

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Источник:
Фенербахче
Опубликовал: Виктор Иванчук
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