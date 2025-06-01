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Бешикташ возвращает в клуб своего воспитанника
На родине всегда лучше
https://www.fotomac.com.tr/besiktas/2025/06/01/transfer-haberleri-besiktasa-ridvan-yilmaz-mujdesi
Один из гигантов Суперлиги очень близок к тому, чтобы вернуть в свой состав воспитанника клуба с опытом игры в Европе.
"Бешикташ" уже некоторое время ведёт переговоры по возвращению в свой состав бывшего игрока Ридвана Йилмаза. Как стало известно турецкому изданию Takvim, черно-белые достигли соглашения с 24-летним левым защитником и его нынешним клубом, шотландским "Рейнджерсом", переговоры с которым продвигаются очень положительно.
Также в сообщениях говорится, что турецкий футболист, котрый имеет контракт со своим клубом ещё на 2 года, попросил шотландскую команду отпустить его в родной клуб.
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