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Фенербахче опередил другие клубы в подписании перспективного африканца
Борьба за таланта выиграна
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"Фенербахче" договорился о подписании Амары Диуфа, одного из лучших талантов Африки.
"Канарейки" выиграли борьбу за игрока, который был в списке нескольких европейских клубов. Переход находится на завершающей стадии.
В сезоне который закончился подопечные Жозе Моуринью заняли вторую позицию, отстав от первого места, которое в конце концов занял "Галатасарай", на 11 зачетных баллов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
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