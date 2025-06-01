Фенербахче опередил другие клубы в подписании перспективного африканца

"Фенербахче" договорился о подписании Амары Диуфа, одного из лучших талантов Африки.

"Канарейки" выиграли борьбу за игрока, который был в списке нескольких европейских клубов. Переход находится на завершающей стадии.

В сезоне который закончился подопечные Жозе Моуринью заняли вторую позицию, отстав от первого места, которое в конце концов занял "Галатасарай", на 11 зачетных баллов.