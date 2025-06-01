  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Фенербахче опередил другие клубы в подписании перспективного африканца

В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фенербахче опередил другие клубы в подписании перспективного африканца

Турция

Борьба за таланта выиграна

Фенербахче опередил другие клубы в подписании перспективного африканца

https://x.com/FabrizioRomano

Новина українською

"Фенербахче" договорился о подписании Амары Диуфа, одного из лучших талантов Африки.

"Канарейки" выиграли борьбу за игрока, который был в списке нескольких европейских клубов. Переход находится на завершающей стадии.

Читайте такжеСлово агенту. Останется ли Милан Шкриньяр играть в Чемпионате Турции?

В сезоне который закончился подопечные Жозе Моуринью заняли вторую позицию, отстав от первого места, которое в конце концов занял "Галатасарай", на 11 зачетных баллов.

По теме
yellow-arrow
Бешикташ возвращает в клуб своего воспитанника
yellow-arrow
Фенербахче покинули два звездных игрока
yellow-arrow
Руководство Бешикташа приняло решение по главному тренеру
Фенербахче (Стамбул) Турецкая Суперлига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости