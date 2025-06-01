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Французский левый защитник станет игроком турецкого клуба
Моуринью руководит селекцией
Фото: Stade Rennais F.C.
Турецкий "Фенербахче" активно готовится к следующему сезону, фокусируясь на приобретении качественных исполнителей. Сообщается, что стамбульцы подпишут капитана французского "Ренна" Адриена Трюффера.
Ранее отмечалось, что "Ренн" решил попрощаться с Адриеном, выставив 23-летнего игрока на продажу, хотя контракт француза с клубом действует до 30 июня 2026 года.
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Левый защитник в этом сезоне сыграл 35 матчей во всех соревнованиях за свой клуб, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.
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Источник:Fotomaç
Опубликовал: Денис Снигур
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