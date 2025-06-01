Французский левый защитник станет игроком турецкого клуба

Турецкий "Фенербахче" активно готовится к следующему сезону, фокусируясь на приобретении качественных исполнителей. Сообщается, что стамбульцы подпишут капитана французского "Ренна" Адриена Трюффера.

Ранее отмечалось, что "Ренн" решил попрощаться с Адриеном, выставив 23-летнего игрока на продажу, хотя контракт француза с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Читайте также Сербский нападающий возвращается в Турин

Левый защитник в этом сезоне сыграл 35 матчей во всех соревнованиях за свой клуб, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.