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Финиш турецкой Суперлиги. На каких местах завершили сезон команды украинцев?
Ни туда, ни сюда
Фото: Trabzonspor
В чемпионате Турции завершился сезон 2024/25 годов. По его итогу чемпионом стал "Галатасарай". Серебро - у "Фенербахче", бронза - у "Самсунспора".
"Галатасарай" напрямую вышел в Лигу чемпионов, "Фенербахче“ будет проходить Квалификацию ЛЧ, а "Самсунспор" будет ждать Квалификация Лиги Европы. Четвертый "Бешикташ" также вышел в Квалификацию ЛЕ. "Башакшехир", занявший пятое место, будет бороться за выход в основной этап Лиги конференций.
"Эюпспор", в котором выступает украинский полузащитник Тарас Степаненко, проиграл борьбу за еврокубки. Команда финишировала шестой. Под ней разместился "Трабзонспор" Арсения Батагова, Александра Зубкова и Даниила Сикана.
15-ю строчку занял "Антальяспор", за который выступает украинец Александр Петрусенко. Его клуб сумел сохранить прописку в элите.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Галатасарай"
|36
|30
|5
|1
|91-31
|95
|2
|"Фенербахче"
|36
|26
|6
|4
|90-39
|84
|3
|Самсунспор
|36
|19
|7
|10
|55-41
|64
|4
|"Бешикташ"
|36
|17
|11
|8
|59-36
|62
|5
|"Истанбул ББ"
|36
|16
|6
|14
|60-56
|54
|6
|Эюпспор
|36
|15
|8
|13
|52-47
|53
|7
|"Трабзонспор"
|36
|13
|12
|11
|58-45
|51
|8
|Гезтепе
|36
|13
|11
|12
|59-50
|50
|9
|"Ризеспор"
|36
|15
|4
|17
|52-58
|49
|10
|Касимпаша
|36
|11
|14
|11
|62-63
|47
|11
|Коньяспор
|36
|13
|7
|16
|45-50
|46
|12
|Аланяспор
|36
|12
|9
|15
|43-50
|45
|13
|"Кайсериспор"
|36
|11
|12
|13
|45-57
|45
|14
|Газизехир Газиантеп Ф.К.
|36
|12
|9
|15
|45-50
|45
|15
|"Антальяспор"
|36
|12
|8
|16
|37-62
|44
|16
|Бодрумспор Беледиеспор
|36
|9
|10
|17
|26-43
|37
|17
|Сивасспор
|36
|9
|8
|19
|44-60
|35
|18
|Хатайспор
|36
|6
|8
|22
|47-74
|26
|19
|Демирспор
|36
|3
|5
|28
|34-92
|2
Четыре команды напрямую вылетели в низший дивизион: "Бодрумспор", "Сивасспор", "Хатайспор“ и "Аданадемирспор". Вместо них будут играть "Коджаэлиспор", "Генчлербирлиги“ и "Карагюмрюк".
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