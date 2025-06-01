Финиш турецкой Суперлиги. На каких местах завершили сезон команды украинцев?

В чемпионате Турции завершился сезон 2024/25 годов. По его итогу чемпионом стал "Галатасарай". Серебро - у "Фенербахче", бронза - у "Самсунспора".

"Галатасарай" напрямую вышел в Лигу чемпионов, "Фенербахче“ будет проходить Квалификацию ЛЧ, а "Самсунспор" будет ждать Квалификация Лиги Европы. Четвертый "Бешикташ" также вышел в Квалификацию ЛЕ. "Башакшехир", занявший пятое место, будет бороться за выход в основной этап Лиги конференций.

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"Эюпспор", в котором выступает украинский полузащитник Тарас Степаненко, проиграл борьбу за еврокубки. Команда финишировала шестой. Под ней разместился "Трабзонспор" Арсения Батагова, Александра Зубкова и Даниила Сикана.

15-ю строчку занял "Антальяспор", за который выступает украинец Александр Петрусенко. Его клуб сумел сохранить прописку в элите.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Галатасарай" 36 30 5 1 91-31 95 2 "Фенербахче" 36 26 6 4 90-39 84 3 Самсунспор 36 19 7 10 55-41 64 4 "Бешикташ" 36 17 11 8 59-36 62 5 "Истанбул ББ" 36 16 6 14 60-56 54 6 Эюпспор 36 15 8 13 52-47 53 7 "Трабзонспор" 36 13 12 11 58-45 51 8 Гезтепе 36 13 11 12 59-50 50 9 "Ризеспор" 36 15 4 17 52-58 49 10 Касимпаша 36 11 14 11 62-63 47 11 Коньяспор 36 13 7 16 45-50 46 12 Аланяспор 36 12 9 15 43-50 45 13 "Кайсериспор" 36 11 12 13 45-57 45 14 Газизехир Газиантеп Ф.К. 36 12 9 15 45-50 45 15 "Антальяспор" 36 12 8 16 37-62 44 16 Бодрумспор Беледиеспор 36 9 10 17 26-43 37 17 Сивасспор 36 9 8 19 44-60 35 18 Хатайспор 36 6 8 22 47-74 26 19 Демирспор 36 3 5 28 34-92 2

Четыре команды напрямую вылетели в низший дивизион: "Бодрумспор", "Сивасспор", "Хатайспор“ и "Аданадемирспор". Вместо них будут играть "Коджаэлиспор", "Генчлербирлиги“ и "Карагюмрюк".