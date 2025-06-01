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Финиш турецкой Суперлиги. На каких местах завершили сезон команды украинцев?

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Финиш турецкой Суперлиги. На каких местах завершили сезон команды украинцев?

Фото: Trabzonspor

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В чемпионате Турции завершился сезон 2024/25 годов. По его итогу чемпионом стал "Галатасарай". Серебро - у "Фенербахче", бронза - у "Самсунспора".

"Галатасарай" напрямую вышел в Лигу чемпионов, "Фенербахче“ будет проходить Квалификацию ЛЧ, а "Самсунспор" будет ждать Квалификация Лиги Европы. Четвертый "Бешикташ" также вышел в Квалификацию ЛЕ. "Башакшехир", занявший пятое место, будет бороться за выход в основной этап Лиги конференций.

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"Эюпспор", в котором выступает украинский полузащитник Тарас Степаненко, проиграл борьбу за еврокубки. Команда финишировала шестой. Под ней разместился "Трабзонспор" Арсения Батагова, Александра Зубкова и Даниила Сикана.

15-ю строчку занял "Антальяспор", за который выступает украинец Александр Петрусенко. Его клуб сумел сохранить прописку в элите.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Галатасарай "Галатасарай" 36 30 5 1 91-31 95
2 Фенербахче "Фенербахче" 36 26 6 4 90-39 84
3 Самсунспор Самсунспор 36 19 7 10 55-41 64
4 Бешикташ "Бешикташ" 36 17 11 8 59-36 62
5 Истанбул ББ "Истанбул ББ" 36 16 6 14 60-56 54
6 Эюпспор Эюпспор 36 15 8 13 52-47 53
7 Трабзонспор "Трабзонспор" 36 13 12 11 58-45 51
8 Гезтепе Гезтепе 36 13 11 12 59-50 50
9 Ризеспор "Ризеспор" 36 15 4 17 52-58 49
10 Касимпаша Касимпаша 36 11 14 11 62-63 47
11 Коньяспор Коньяспор 36 13 7 16 45-50 46
12 Аланяспор Аланяспор 36 12 9 15 43-50 45
13 Кайсериспор "Кайсериспор" 36 11 12 13 45-57 45
14 Газизехир Газиантеп Ф.К. Газизехир Газиантеп Ф.К. 36 12 9 15 45-50 45
15 Антальяспор "Антальяспор" 36 12 8 16 37-62 44
16 Бодрумспор Беледиеспор Бодрумспор Беледиеспор 36 9 10 17 26-43 37
17 Сивасспор Сивасспор 36 9 8 19 44-60 35
18 Хатайспор Хатайспор 36 6 8 22 47-74 26
19 Демирспор Демирспор 36 3 5 28 34-92 2

Четыре команды напрямую вылетели в низший дивизион: "Бодрумспор", "Сивасспор", "Хатайспор“ и "Аданадемирспор". Вместо них будут играть "Коджаэлиспор", "Генчлербирлиги“ и "Карагюмрюк".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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