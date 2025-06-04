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Турецкий клуб с тремя украинцами представил новую форму. ФОТО

Турция

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Турецкий клуб с тремя украинцами представил новую форму. ФОТО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Турецкий клуб с тремя украинцами представил новую форму.

"Трабзонспор" показал домашнюю, выездную, третью и четвёртую формы на сезон 2025/26.

Домашняя форма выглядит стандартно – синий оттенок с тёмно-красными вертикальными полосами. Выездная форма – сплошной тёмно-красный цвет без разделений.

Третья форма выполнена в белом цвете, а четвёртая – оранжевая.

Клуб показал фото формы:

Напомним, что за "Трабзонспор" играют трое украинцев: защитник Арсений Батагов и нападающие Александр Зубков и Даниил Сикан.

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К слову, "Трабзонспор" по итогам сезона 2024/25 занял седьмое место в чемпионате Турции.

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Трабзонспор (Трабзон)
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Источник:
Trabzonspor
Опубликовал: Владислав Прийменко
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