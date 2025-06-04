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Турецкий клуб с тремя украинцами представил новую форму. ФОТО
Стильно и традиционно
Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий клуб с тремя украинцами представил новую форму.
"Трабзонспор" показал домашнюю, выездную, третью и четвёртую формы на сезон 2025/26.
Домашняя форма выглядит стандартно – синий оттенок с тёмно-красными вертикальными полосами. Выездная форма – сплошной тёмно-красный цвет без разделений.
Третья форма выполнена в белом цвете, а четвёртая – оранжевая.
Клуб показал фото формы:
???? 2025-2026 Sezonu yeni sezon formalarımız pic.twitter.com/nYWhXFIoTx— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 4, 2025
Напомним, что за "Трабзонспор" играют трое украинцев: защитник Арсений Батагов и нападающие Александр Зубков и Даниил Сикан.
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К слову, "Трабзонспор" по итогам сезона 2024/25 занял седьмое место в чемпионате Турции.
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